Sixt Leasing SE (LNSX.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 6 747.57 757.00 731.30 765.12 Year Ending Dec-18 6 804.23 834.00 767.90 814.22 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 6 1.26 1.31 1.22 1.46 Year Ending Dec-18 6 1.49 1.61 1.42 1.67 LT Growth Rate (%) 2 9.80 10.30 9.30 8.98