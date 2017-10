Lojas Renner SA (LREN3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,364.21 2,447.38 2,213.97 2,560.63 Quarter Ending Mar-18 3 1,536.79 1,635.61 1,402.48 1,607.35 Year Ending Dec-17 15 7,034.53 7,392.42 6,442.00 7,273.29 Year Ending Dec-18 15 7,976.75 8,568.09 7,224.00 8,252.04 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.52 0.57 0.45 0.50 Quarter Ending Mar-18 3 0.14 0.16 0.13 0.12 Year Ending Dec-17 16 1.05 1.14 0.96 1.03 Year Ending Dec-18 16 1.29 1.43 1.15 1.28 LT Growth Rate (%) 1 22.70 22.70 22.70 20.96