Lucara Diamond Corp (LUC.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 5 263.78 270.75 253.20 264.92 Year Ending Dec-18 6 254.67 275.90 226.20 265.46 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.06 0.06 0.06 0.04 Quarter Ending Mar-18 1 0.01 0.01 0.01 0.05 Year Ending Dec-17 5 0.21 0.24 0.18 0.22 Year Ending Dec-18 6 0.18 0.22 0.15 0.20 LT Growth Rate (%) 1 -2.60 -2.60 -2.60 2.70