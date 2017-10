International Meal Company Alimentacao SA (MEAL3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 363.06 363.06 363.06 -- Quarter Ending Mar-18 1 365.48 365.48 365.48 -- Year Ending Dec-17 4 1,496.64 1,583.00 1,409.00 1,739.33 Year Ending Dec-18 4 1,618.52 1,696.00 1,560.00 1,789.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.05 0.05 0.05 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.03 0.03 0.03 -- Year Ending Dec-17 4 0.22 0.35 0.13 0.12 Year Ending Dec-18 4 0.47 0.57 0.38 0.36