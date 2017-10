Manulife Financial Corp (MFC.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 16,756.50 16,756.50 16,756.50 17,122.50 Quarter Ending Mar-18 1 16,666.30 16,666.30 16,666.30 17,077.80 Year Ending Dec-17 4 58,431.10 63,794.10 51,429.30 54,978.10 Year Ending Dec-18 4 59,681.20 68,200.30 45,148.50 58,157.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 11 0.58 0.61 0.54 0.53 Quarter Ending Mar-18 9 0.60 0.62 0.57 0.54 Year Ending Dec-17 13 2.25 2.32 2.15 2.04 Year Ending Dec-18 13 2.44 2.53 2.30 2.32 LT Growth Rate (%) 1 14.30 14.30 14.30 11.47