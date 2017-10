Morgan Sindall Group PLC (MGNS.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 4 2,750.80 2,789.00 2,728.00 2,559.61 Year Ending Dec-18 4 2,835.58 2,868.00 2,756.23 2,618.45 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 91.40 91.40 91.40 -- Year Ending Dec-17 4 108.85 111.53 105.40 80.99 Year Ending Dec-18 4 117.32 120.85 111.90 89.55