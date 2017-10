Marks and Spencer Group PLC (MKS.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jun-18 1 1.00 1.00 1.00 -- Quarter Ending Sep-18 1 1.00 1.00 1.00 -- Year Ending Mar-17 22 10,585.60 10,686.80 10,435.00 -- Year Ending Mar-18 22 10,730.10 10,942.90 9,629.30 10,718.20 Year Ending Mar-19 21 10,977.10 11,347.00 9,874.10 10,987.30 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 23 29.33 31.90 27.53 -- Year Ending Mar-18 23 27.92 29.60 25.52 29.06 Year Ending Mar-19 22 28.48 31.38 23.60 29.75 LT Growth Rate (%) 2 0.05 1.00 -0.90 -6.20