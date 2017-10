Mitel Networks Corp (MNW.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 348.30 352.60 344.00 338.60 Quarter Ending Mar-18 2 310.50 312.00 309.00 -- Year Ending Dec-17 2 1,050.20 1,057.40 1,043.00 1,191.25 Year Ending Dec-18 3 1,180.43 1,309.10 929.20 1,280.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.30 0.30 0.30 0.36 Quarter Ending Mar-18 2 0.17 0.20 0.14 0.16 Year Ending Dec-17 1 0.69 0.69 0.69 0.92 Year Ending Dec-18 3 0.93 1.05 0.71 1.15 LT Growth Rate (%) 1 27.70 27.70 27.70 4.40