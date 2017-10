Moneta Money Bank as (MONET.PR)

Sales and Profit Figures in Czech Koruna (CZK)

Earnings and Dividend Figures in Czech Koruna (CZK)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 2,408.25 2,455.50 2,361.00 -- Year Ending Dec-17 6 10,212.60 10,357.10 10,041.00 11,030.20 Year Ending Dec-18 7 10,039.90 10,121.10 9,975.76 11,150.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 1.43 1.43 1.43 -- Year Ending Dec-17 9 7.01 7.30 6.29 7.16 Year Ending Dec-18 10 6.27 6.86 5.60 7.07 LT Growth Rate (%) 1 -6.30 -6.30 -6.30 -6.30