MRV Engenharia e Participacoes SA (MRVE3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,237.74 1,237.74 1,237.74 1,375.83 Quarter Ending Mar-18 1 1,131.52 1,131.52 1,131.52 1,381.17 Year Ending Dec-17 8 4,479.96 4,605.00 4,333.07 4,746.80 Year Ending Dec-18 8 5,022.16 5,303.00 4,860.00 5,041.76 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.42 0.42 0.41 0.33 Quarter Ending Mar-18 2 0.46 0.56 0.36 0.42 Year Ending Dec-17 9 1.30 1.40 1.10 1.49 Year Ending Dec-18 9 1.63 1.88 1.32 1.76 LT Growth Rate (%) 2 14.72 16.14 13.30 12.13