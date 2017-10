Mitie Group PLC (MTO.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 10 2,147.88 2,217.00 2,051.30 -- Year Ending Mar-18 9 2,192.77 2,226.38 2,101.00 2,265.83 Year Ending Mar-19 9 2,240.70 2,304.92 2,098.00 2,302.57 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 11 10.25 13.00 6.41 -- Year Ending Mar-18 9 16.37 17.50 15.50 22.15 Year Ending Mar-19 9 19.42 21.30 16.00 23.28