Metro Bank PLC (MTRO.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 87.80 87.80 87.80 89.80 Quarter Ending Mar-18 1 93.70 93.70 93.70 -- Year Ending Dec-17 8 294.74 308.65 281.93 297.46 Year Ending Dec-18 8 416.88 460.90 380.22 416.39 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 9.80 10.60 9.00 19.00 Quarter Ending Mar-18 1 11.00 11.00 11.00 -- Year Ending Dec-17 8 23.19 33.16 17.60 29.01 Year Ending Dec-18 8 69.68 84.90 61.50 69.76