National Bank of Canada (NA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 8 1,702.63 1,755.00 1,680.00 1,623.56 Quarter Ending Jan-18 2 1,705.50 1,706.00 1,705.00 1,629.04 Year Ending Oct-17 12 6,768.50 6,863.00 6,561.00 6,503.87 Year Ending Oct-18 11 7,105.45 7,341.00 6,899.00 6,653.58 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 12 1.38 1.42 1.34 1.28 Quarter Ending Jan-18 8 1.40 1.42 1.38 1.29 Year Ending Oct-17 10 5.43 5.47 5.38 4.93 Year Ending Oct-18 12 5.72 5.85 5.64 5.23 LT Growth Rate (%) 2 10.52 11.03 10.00 5.56