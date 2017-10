Nordex SE (NDXG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 935.42 1,005.84 865.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 547.43 547.43 547.43 -- Year Ending Dec-17 14 3,199.11 3,387.30 3,007.00 3,813.41 Year Ending Dec-18 14 3,056.97 3,514.54 2,739.00 3,992.64 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.31 0.31 0.30 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.00 0.00 0.00 -- Year Ending Dec-17 12 0.70 0.96 0.32 1.56 Year Ending Dec-18 13 0.56 0.95 0.15 1.81 LT Growth Rate (%) 1 -11.40 -11.40 -11.40 37.22