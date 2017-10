New Gold Inc (NGD.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 220.17 248.85 192.65 -- Quarter Ending Mar-18 1 208.82 208.82 208.82 -- Year Ending Dec-17 12 744.80 777.31 708.30 814.35 Year Ending Dec-18 12 990.23 1,066.70 820.00 1,059.10 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 11 0.00 0.04 -0.02 0.05 Quarter Ending Mar-18 7 0.01 0.05 -0.01 0.06 Year Ending Dec-17 14 0.06 0.12 0.00 0.14 Year Ending Dec-18 14 0.13 0.29 -0.02 0.26 LT Growth Rate (%) 1 -28.22 -28.22 -28.22 5.00