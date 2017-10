Northam Platinum Ltd (NHMJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 10 7,061.10 8,210.00 6,291.40 -- Year Ending Jun-18 10 8,704.84 10,254.80 6,673.54 8,958.54 Year Ending Jun-19 7 9,605.75 10,022.00 8,460.00 9,878.59 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 7 -109.40 -21.00 -170.00 -- Year Ending Jun-18 9 -9.96 221.00 -140.00 221.02 Year Ending Jun-19 6 -71.85 339.00 -252.00 303.23 LT Growth Rate (%) 1 8.60 8.60 8.60 56.70