Nike Inc (NKE.N)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending May-17 28 8,627.59 8,799.00 8,544.00 -- Quarter Ending Aug-18 10 9,704.68 9,814.30 9,502.00 10,861.60 Year Ending May-17 33 34,294.40 34,470.00 34,152.00 -- Year Ending May-18 33 35,773.60 36,197.00 35,204.00 37,993.00 Year Ending May-19 33 38,194.50 39,719.00 36,712.00 41,497.20 Earnings (per share) Quarter Ending May-17 30 0.50 0.53 0.45 -- Quarter Ending Aug-18 14 0.62 0.66 0.59 0.87 Year Ending May-17 35 2.41 2.45 2.36 -- Year Ending May-18 35 2.32 2.55 2.20 2.71 Year Ending May-19 35 2.66 3.00 2.40 3.13 LT Growth Rate (%) 7 8.25 15.00 5.00 12.98