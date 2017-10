Nampak Ltd (NPKJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Sep-17 8 18,798.10 19,909.00 17,295.00 19,426.10 Year Ending Sep-18 8 19,706.70 21,139.00 17,628.00 20,961.40 Earnings (per share) Year Ending Sep-17 9 197.14 222.20 114.00 221.34 Year Ending Sep-18 9 207.66 243.00 138.00 244.97 LT Growth Rate (%) 2 12.50 19.00 6.00 11.33