Naspers Ltd (NPNJn.J)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 11 6,132.43 6,660.78 5,879.63 -- Year Ending Mar-18 10 6,713.26 7,080.00 6,430.00 6,963.86 Year Ending Mar-19 10 7,381.08 8,160.00 6,833.64 7,624.45 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 12 3.95 4.33 3.24 -- Year Ending Mar-18 12 5.91 7.43 4.54 5.67 Year Ending Mar-19 12 8.11 10.11 5.04 7.57 LT Growth Rate (%) 2 32.76 38.60 26.92 25.03