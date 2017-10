Neopost SA (NPOS.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Jan-17 1 1.00 1.00 1.00 -- Year Ending Jan-17 6 1,148.10 1,160.60 1,136.00 -- Year Ending Jan-18 6 1,130.44 1,152.00 1,068.93 1,137.97 Year Ending Jan-19 6 1,126.23 1,149.00 1,069.60 1,124.00 Earnings (per share) Quarter Ending Jan-17 1 3.63 3.63 3.63 -- Year Ending Jan-17 7 3.39 3.89 3.09 -- Year Ending Jan-18 6 3.52 4.23 3.20 3.41 Year Ending Jan-19 6 3.80 4.44 3.48 3.49