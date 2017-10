NEPI Rockcastle PLC (NRPJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 2 4,053.00 4,147.53 3,958.46 -- Year Ending Dec-18 2 5,030.02 5,038.14 5,021.91 -- Earnings (per share) Year Ending Dec-17 2 731.64 735.85 727.42 -- Year Ending Dec-18 2 848.36 854.44 842.27 -- LT Growth Rate (%) 2 11.40 13.00 9.80 --