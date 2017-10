Newriver Reit PLC (NRRT.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 4 82.12 89.11 76.35 -- Year Ending Mar-18 4 96.23 103.94 84.00 93.79 Year Ending Mar-19 4 104.24 116.08 88.00 100.21 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 5 21.44 25.66 18.57 -- Year Ending Mar-18 4 21.55 23.61 20.59 22.54 Year Ending Mar-19 4 22.91 25.66 21.26 26.98