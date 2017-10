Odontoprev SA (ODPV3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 375.99 392.79 367.73 398.50 Quarter Ending Mar-18 3 383.79 398.90 374.57 399.64 Year Ending Dec-17 9 1,449.79 1,488.62 1,429.00 1,503.06 Year Ending Dec-18 9 1,594.80 1,675.32 1,543.00 1,687.06 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.12 0.13 0.09 0.10 Quarter Ending Mar-18 3 0.14 0.14 0.13 0.14 Year Ending Dec-17 9 0.52 0.83 0.42 0.53 Year Ending Dec-18 9 0.53 0.60 0.45 0.55 LT Growth Rate (%) 2 10.68 12.50 8.86 7.44