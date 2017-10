Oracle Financial Services Software Ltd (ORCL.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 11,202.50 11,839.00 10,452.00 -- Year Ending Mar-17 4 44,989.50 45,703.00 44,200.00 -- Year Ending Mar-18 6 47,515.80 48,427.00 46,947.00 50,799.30 Year Ending Mar-19 6 53,235.20 56,935.00 50,776.00 52,502.30 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 34.90 39.60 28.50 -- Year Ending Mar-17 4 157.85 162.90 149.60 -- Year Ending Mar-18 6 160.87 170.00 152.30 180.71 Year Ending Mar-19 6 184.37 197.60 172.00 204.60