Norbord Inc (OSB.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 603.06 698.03 551.00 510.66 Quarter Ending Mar-18 1 562.31 562.31 562.31 513.30 Year Ending Dec-17 10 2,130.88 2,371.77 1,692.71 2,000.98 Year Ending Dec-18 10 2,206.49 2,498.00 1,615.07 2,194.06 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 9 1.26 1.90 0.75 0.57 Quarter Ending Mar-18 3 0.96 1.06 0.80 0.50 Year Ending Dec-17 9 4.25 5.01 3.47 2.86 Year Ending Dec-18 9 3.72 4.57 2.26 3.16 LT Growth Rate (%) 2 12.01 26.93 -2.90 --