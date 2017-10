Osram Licht AG (OSRn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 5 1,018.76 1,043.00 1,001.00 1,423.05 Quarter Ending Mar-18 4 1,094.16 1,126.00 1,050.00 1,564.51 Year Ending Sep-17 17 4,126.22 4,188.00 4,087.00 4,960.92 Year Ending Sep-18 18 4,404.05 4,693.41 4,247.03 5,111.29 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 4 0.54 0.82 0.21 0.65 Quarter Ending Mar-18 5 0.90 1.13 0.66 0.82 Year Ending Sep-17 13 3.05 3.44 2.67 2.88 Year Ending Sep-18 17 3.52 4.74 2.70 3.28 LT Growth Rate (%) 2 24.55 33.60 15.50 14.19