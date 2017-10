Deutsche Pfandbriefbank AG (PBBG.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 99.50 103.00 96.00 -- Year Ending Dec-17 8 396.50 408.00 375.00 386.40 Year Ending Dec-18 9 405.78 425.00 363.00 402.50 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 12 1.01 1.14 0.83 1.00 Year Ending Dec-18 12 0.97 1.17 0.79 1.00