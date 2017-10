Industrias Penoles SAB de CV (PENOLES.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 20,269.50 20,269.50 20,269.50 20,269.50 Quarter Ending Mar-18 1 80,465.20 80,465.20 80,465.20 80,465.20 Year Ending Dec-17 7 90,784.10 102,534.00 81,457.00 92,909.10 Year Ending Dec-18 6 105,234.00 116,663.00 95,701.00 104,561.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 6.20 7.90 4.33 4.90 Quarter Ending Mar-18 3 9.49 12.14 8.14 12.14 Year Ending Dec-17 6 26.87 29.91 22.60 26.10 Year Ending Dec-18 5 33.47 38.54 28.92 20.86