Pets at Home Group PLC (PETSP.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 8 834.76 839.00 830.89 -- Year Ending Mar-18 7 875.29 882.00 870.51 880.90 Year Ending Mar-19 8 917.59 923.60 910.55 920.69 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 9 15.19 15.64 14.66 -- Year Ending Mar-18 8 13.47 14.45 12.54 16.05 Year Ending Mar-19 9 13.59 14.41 12.25 16.81