Peyto Exploration & Development Corp (PEY.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 207.84 217.46 198.21 239.34 Quarter Ending Mar-18 2 230.82 240.32 221.31 262.26 Year Ending Dec-17 7 743.92 817.00 632.00 940.05 Year Ending Dec-18 7 823.65 901.71 571.00 1,080.24 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.31 0.40 0.21 0.35 Quarter Ending Mar-18 4 0.34 0.39 0.25 0.40 Year Ending Dec-17 8 1.06 1.19 0.79 1.24 Year Ending Dec-18 8 1.31 1.99 0.64 1.56 LT Growth Rate (%) 3 13.87 33.90 -15.30 20.49