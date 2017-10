Pengrowth Energy Corp (PGF.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 5 456.24 483.00 440.05 704.49 Year Ending Dec-18 5 332.05 396.05 257.00 783.38 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 Quarter Ending Mar-18 1 -0.05 -0.05 -0.05 -- Year Ending Dec-17 5 -0.76 -0.71 -0.83 -0.23 Year Ending Dec-18 6 -0.21 -0.12 -0.36 -0.07