Polski Koncern Naftowy Orlen SA (PKN.WA)

Sales and Profit Figures in Polish Złoty (PLN)

Earnings and Dividend Figures in Polish Złoty (PLN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 24,255.80 24,255.80 24,255.80 26,535.00 Quarter Ending Mar-18 1 23,357.40 23,357.40 23,357.40 -- Year Ending Dec-17 12 92,362.10 101,178.00 82,467.70 94,663.30 Year Ending Dec-18 11 94,424.40 105,220.00 81,290.00 103,453.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 3.13 3.13 3.13 1.81 Quarter Ending Mar-18 1 3.10 3.10 3.10 1.69 Year Ending Dec-17 15 12.29 15.50 8.97 8.64 Year Ending Dec-18 13 10.32 14.94 6.58 8.22 LT Growth Rate (%) 1 -0.50 -0.50 -0.50 -16.30