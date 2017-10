Potash Corporation of Saskatchewan Inc (POT.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 8 993.71 1,083.50 888.10 1,112.69 Quarter Ending Mar-18 3 1,014.88 1,046.00 964.30 1,149.61 Year Ending Dec-17 9 3,970.43 4,089.50 3,855.20 4,592.43 Year Ending Dec-18 8 4,190.85 4,484.00 3,810.00 4,677.91 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 19 0.11 0.23 0.05 0.16 Quarter Ending Mar-18 9 0.15 0.18 0.12 0.16 Year Ending Dec-17 14 0.64 0.89 0.56 0.69 Year Ending Dec-18 21 0.66 0.85 0.53 0.81 LT Growth Rate (%) 1 8.00 8.00 8.00 -7.45