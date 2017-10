Paramount Resources Ltd (POU.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 246.54 252.70 238.11 46.34 Quarter Ending Mar-18 3 263.00 270.20 251.15 49.76 Year Ending Dec-17 5 451.01 497.00 385.00 168.96 Year Ending Dec-18 7 1,013.83 1,113.60 748.00 241.03 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.41 0.24 -1.10 -0.21 Quarter Ending Mar-18 4 -0.46 -0.02 -0.82 -0.14 Year Ending Dec-17 4 0.15 0.86 -0.34 -0.80 Year Ending Dec-18 8 -1.32 0.54 -3.33 -0.60 LT Growth Rate (%) 1 -80.01 -80.01 -80.01 --