Pretium Resources Inc (PVG.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 121.90 121.90 121.90 -- Year Ending Dec-17 5 240.48 297.07 170.60 137.52 Year Ending Dec-18 6 639.89 771.89 513.00 505.69 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.19 0.29 0.08 0.41 Quarter Ending Mar-18 2 0.33 0.36 0.29 0.30 Year Ending Dec-17 6 0.28 0.43 0.06 0.12 Year Ending Dec-18 7 0.97 1.44 -0.11 1.50