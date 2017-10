Richelieu Hardware Ltd (RCH.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Nov-17 1 247.90 247.90 247.90 -- Year Ending Nov-17 2 937.96 940.30 935.61 898.80 Year Ending Nov-18 2 1,015.91 1,028.00 1,003.83 944.51 Earnings (per share) Quarter Ending Nov-17 2 0.37 0.37 0.36 0.35 Quarter Ending Feb-18 1 0.23 0.23 0.23 0.22 Year Ending Nov-17 2 1.17 1.18 1.17 1.18 Year Ending Nov-18 2 1.33 1.33 1.32 1.29