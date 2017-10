Canadian Real Estate Investment Trust (REF_u.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 473.56 476.40 470.20 472.02 Year Ending Dec-18 3 493.32 504.83 485.30 -- Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.82 0.83 0.81 0.81 Quarter Ending Mar-18 5 0.83 0.84 0.82 0.83 Year Ending Dec-17 7 3.32 3.36 3.29 3.19 Year Ending Dec-18 7 3.36 3.41 3.30 3.28 LT Growth Rate (%) 1 6.60 6.60 6.60 6.60