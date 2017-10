Localiza Rent a Car SA (RENT3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,441.11 1,489.02 1,366.06 1,366.06 Quarter Ending Mar-18 2 1,468.72 1,489.08 1,448.37 -- Year Ending Dec-17 13 5,543.24 5,907.00 5,201.00 4,700.30 Year Ending Dec-18 13 6,431.36 7,294.06 5,710.00 5,176.68 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.68 0.93 0.58 0.93 Quarter Ending Mar-18 2 0.66 0.69 0.63 -- Year Ending Dec-17 13 2.26 2.57 1.78 1.92 Year Ending Dec-18 13 2.66 3.01 2.13 2.25 LT Growth Rate (%) 2 18.45 20.00 16.90 20.00