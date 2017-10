Richmont Mines Inc (RIC.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 46.00 46.00 46.00 47.75 Year Ending Dec-17 4 200.35 230.41 182.00 193.95 Year Ending Dec-18 3 186.69 233.08 160.00 222.21 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.04 0.04 0.03 0.14 Year Ending Dec-17 4 0.35 0.42 0.30 0.61 Year Ending Dec-18 4 0.43 0.58 0.20 0.92