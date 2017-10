Rogers Sugar Inc (RSI.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 1 186.00 186.00 186.00 -- Year Ending Sep-17 3 687.65 698.36 676.00 661.89 Year Ending Sep-18 3 840.93 852.10 824.69 743.15 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 3 0.14 0.15 0.12 0.12 Quarter Ending Mar-18 2 0.12 0.13 0.12 0.10 Year Ending Sep-17 4 0.44 0.50 0.31 0.44 Year Ending Sep-18 4 0.55 0.59 0.51 0.43