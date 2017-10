Royal Bank of Canada (RY.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 8 9,906.69 10,357.00 9,342.00 9,693.27 Quarter Ending Jan-18 4 9,942.92 10,297.00 9,572.00 9,912.32 Year Ending Oct-17 13 38,732.00 40,308.00 37,173.00 38,434.70 Year Ending Oct-18 14 40,612.30 42,512.00 38,492.00 40,743.20 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 13 1.87 1.92 1.82 1.81 Quarter Ending Jan-18 9 1.96 2.01 1.93 1.88 Year Ending Oct-17 14 7.49 7.57 7.08 7.09 Year Ending Oct-18 16 7.95 8.08 7.73 7.54 LT Growth Rate (%) 3 7.54 8.30 6.40 4.29