Banco Santander Brasil SA (SANB11.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 12,898.70 13,392.60 12,302.20 12,268.80 Quarter Ending Mar-18 3 12,808.70 13,075.70 12,313.20 12,282.80 Year Ending Dec-17 8 50,513.50 54,305.00 47,620.40 45,642.50 Year Ending Dec-18 7 52,625.00 54,270.70 50,669.50 48,388.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.56 0.62 0.48 0.47 Quarter Ending Mar-18 4 0.57 0.68 0.48 0.51 Year Ending Dec-17 14 2.37 2.69 1.80 1.76 Year Ending Dec-18 13 2.49 2.84 1.86 2.00 LT Growth Rate (%) 2 19.56 23.51 15.60 6.09