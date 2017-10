Shriram City Union Finance Ltd (SHCU.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 8,257.86 11,788.50 6,817.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 8,189.00 8,189.00 8,189.00 -- Year Ending Mar-17 15 28,650.20 29,800.00 26,139.00 -- Year Ending Mar-18 13 33,447.20 34,941.00 32,355.60 33,264.80 Year Ending Mar-19 13 39,829.60 43,218.70 38,087.00 40,761.60 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 6 17.10 28.26 5.33 -- Quarter Ending Jun-18 1 48.14 48.14 48.14 -- Year Ending Mar-17 16 98.71 113.10 87.85 -- Year Ending Mar-18 12 115.89 136.48 97.00 121.18 Year Ending Mar-19 12 157.66 213.60 125.00 162.47 LT Growth Rate (%) 1 45.50 45.50 45.50 43.65