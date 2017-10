Singapore Airlines Ltd (SIAL.SI)

Sales and Profit Figures in Singapore Dollar (SGD)

Earnings and Dividend Figures in Singapore Dollar (SGD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 3,642.88 3,720.00 3,581.43 -- Quarter Ending Mar-18 2 3,835.74 3,868.47 3,803.00 -- Year Ending Mar-17 18 14,636.30 15,049.00 12,126.70 -- Year Ending Mar-18 16 15,137.50 15,627.00 12,539.10 15,372.60 Year Ending Mar-19 17 15,678.60 16,607.00 13,120.30 16,335.40 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 16.10 18.00 14.30 -- Quarter Ending Jun-18 1 3.00 3.00 3.00 -- Year Ending Mar-17 17 51.28 73.00 32.10 -- Year Ending Mar-18 15 40.83 59.90 28.10 63.28 Year Ending Mar-19 14 34.76 55.00 21.00 62.32 LT Growth Rate (%) 2 -15.71 -1.45 -29.96 -5.40