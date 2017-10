Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (SISE.IS)

Sales and Profit Figures in Turkey New Lira (TRY)

Earnings and Dividend Figures in Turkey New Lira (TRY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,654.00 1,654.00 1,654.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 2,832.52 2,832.52 2,832.52 -- Year Ending Dec-17 5 9,818.79 10,300.00 8,569.00 9,092.56 Year Ending Dec-18 4 10,860.90 11,330.00 9,751.00 9,890.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 -0.04 -0.04 -0.04 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.08 0.08 0.08 -- Year Ending Dec-17 3 0.39 0.47 0.32 0.30 Year Ending Dec-18 3 0.43 0.53 0.38 0.33