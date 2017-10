Telesites SAB de CV (SITESB1.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,538.31 1,717.36 1,440.65 1,398.93 Quarter Ending Mar-18 2 1,546.38 1,559.65 1,533.10 -- Year Ending Dec-17 10 5,810.76 6,141.70 5,595.00 6,114.27 Year Ending Dec-18 10 6,632.66 7,325.04 6,412.00 6,806.13 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 -0.00 0.16 -0.10 -0.03 Quarter Ending Mar-18 3 -0.05 -0.00 -0.08 -- Year Ending Dec-17 9 -0.26 -0.04 -0.43 -0.14 Year Ending Dec-18 10 -0.09 0.12 -0.25 -0.01