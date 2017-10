Semafo Inc (SMF.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 70.91 71.88 69.78 81.03 Quarter Ending Mar-18 2 72.21 73.42 71.01 70.96 Year Ending Dec-17 11 256.56 263.80 242.00 327.86 Year Ending Dec-18 12 356.98 398.80 259.00 368.03 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.01 0.03 0.00 0.05 Quarter Ending Mar-18 3 0.02 0.02 0.01 0.04 Year Ending Dec-17 10 0.01 0.07 -0.02 0.19 Year Ending Dec-18 12 0.17 0.26 0.07 0.22 LT Growth Rate (%) 2 28.83 31.46 26.20 21.95