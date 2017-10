Soitec SA (SOIT.PA)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 4 257.92 301.09 238.90 -- Year Ending Mar-18 4 345.67 434.67 310.00 292.42 Year Ending Mar-19 4 449.90 463.00 435.59 397.27 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 0.44 0.84 0.14 -- Year Ending Mar-18 4 1.24 1.99 0.86 0.70 Year Ending Mar-19 4 2.06 2.32 1.91 1.53