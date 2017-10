Sophos Group PLC (SOPH.L)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-18 1 352.00 352.00 352.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 323.00 323.00 323.00 -- Year Ending Mar-17 9 540.51 554.70 531.02 -- Year Ending Mar-18 10 630.26 661.26 615.00 619.81 Year Ending Mar-19 10 738.51 759.10 717.00 699.78 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-18 1 0.04 0.04 0.04 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.04 0.04 0.04 -- Year Ending Mar-17 10 0.05 0.15 -0.09 -- Year Ending Mar-18 10 0.07 0.11 -0.04 0.12 Year Ending Mar-19 10 0.11 0.16 0.02 0.15