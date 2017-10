Software AG (SOWGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 271.12 274.00 267.51 265.77 Quarter Ending Mar-18 2 207.54 212.66 202.42 216.03 Year Ending Dec-17 20 896.34 916.00 878.00 904.08 Year Ending Dec-18 20 921.59 958.00 883.55 929.81 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.90 0.91 0.89 0.90 Quarter Ending Mar-18 2 0.53 0.55 0.51 0.55 Year Ending Dec-17 20 2.44 2.66 1.92 2.51 Year Ending Dec-18 19 2.58 2.82 2.25 2.56 LT Growth Rate (%) 4 5.71 7.60 4.41 6.02